Ярославль-городок - Москвы уголок

Что может быть печальней заброшенных храмов?(Грустное зрелище, Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. Недействующий православный храм в Ярославле, уникальный памятник архитектуры 17 века, единственный в России пятнадцатиглавый храм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии