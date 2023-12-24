Суперкар против супербайка: кто победит?

В гонке принял участие гиперкар Bugatti Chiron Super Sport, который сошелся не с традиционными автомобилями, а с двумя мощными двухколёсными соперниками – итальянским супербайком Ducati Panigale SP2 и японским гипербайком Kawasaki H2R.
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