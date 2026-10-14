В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» 17 октября пройдёт праздник «Батюшка Покров – конец хороводов, начало посиделкам», где гостям предложат освоить прядение и ткачество, разучить лирическую песню и поучаствовать в обряде угощения лошади последним снопом.
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