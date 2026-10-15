Основное время встречи закончилось с двумя пропущенными шайбами у каждой команды. За хозяев отличились Габриэль Ландескуг (25-я минута) и Брок Нельсон (49-я минута), в то время как за «Даллас» забросили Миро Хейсканен (36-я минута) и Артту Хюрю (42-я минута).