Основное время встречи закончилось с двумя пропущенными шайбами у каждой команды. За хозяев отличились Габриэль Ландескуг (25-я минута) и Брок Нельсон (49-я минута), в то время как за «Даллас» забросили Миро Хейсканен (36-я минута) и Артту Хюрю (42-я минута).
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