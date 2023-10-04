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Аргументы и Факты

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Путин примет участие в мероприятии к 20-летию авиабазы РФ в Бишкеке

Путин примет участие в мероприятии к 20-летию авиабазы РФ в Бишкеке

Заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев заявил, что президент России Владимир Путин совместно с лидером Киргизии Садыром Жапаровым примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею российской авиабазы в городе Кант.

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