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Свежие комментарии

Кот Грех

Кот Грех

Котёнок сидел на вокзале, вернее, на вокзальной площади. Нынче ведь на вокзал пускают только при наличии билета, а откуда у котёнка билет? У него не было шансов.

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