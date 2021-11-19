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Дерзкая атака миноносца «Дерзкий»!

Дерзкая атака миноносца «Дерзкий»!

Вот он какой – болгарский миноносец «Дерзкий». Причём фотография, как вы видите, сделана ночью. От этого он кажется… больше и полон таинственности, как и все корабли-памятники.

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