Дерзкая атака миноносца «Дерзкий»!

Вот он какой – болгарский миноносец «Дерзкий». Причём фотография, как вы видите, сделана ночью. От этого он кажется… больше и полон таинственности, как и все корабли-памятники.
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