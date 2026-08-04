Дмитрий Саймс: Террористов уничтожают, а мы всё ждём

Поче­му тер­акт в цен­тре Моск­вы не вызы­ва­ет немед­лен­но­го воз­мез­дия? Кто зака­зал взрыв в «Бал­зи Рос­си» и что это зна­чит для про­стых граж­дан? Сколь­ко ещё невин­ных долж­но погиб­нуть, что­бы стра­те­гия отве­та изме­ни­лась? И может ли гума­низм стать соуча­сти­ем в пре­ступ­ле­ни­ях про­тив мир­но­го насе­ле­ния? В минув­шую суб­бо­ту в мос­ков­ском ресто­ране «Бал­зи Рос­си» про­гр.