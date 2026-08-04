Почему теракт в центре Москвы не вызывает немедленного возмездия? Кто заказал взрыв в «Балзи Росси» и что это значит для простых граждан? Сколько ещё невинных должно погибнуть, чтобы стратегия ответа изменилась? И может ли гуманизм стать соучастием в преступлениях против мирного населения? В минувшую субботу в московском ресторане «Балзи Росси» прогр.
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