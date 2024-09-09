Секретный китайский космоплан вернулся на Землю

Спутниковый снимок района Лобнор — места возможной посадки секретного космоплана / © Copernicus Китайское государственное информационное агентство Синьхуа дало краткую сводку о возвращении «Шэньлуна» на Землю, не предоставив ни снимков, ни информации о задачах полета и месте посадки.