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Два подростка пострадали в ДТП с микроавтобусом в Мытищах

Два подростка пострадали в ДТП с микроавтобусом в Мытищах

Подмосковная полиция Севший за руль без водительских прав подросток и его несовершеннолетний пассажир пострадали в ДТП с микроавтобусом в подмосковных Мытищах, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

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