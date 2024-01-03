Два подростка пострадали в ДТП с микроавтобусом в Мытищах

Подмосковная полиция Севший за руль без водительских прав подросток и его несовершеннолетний пассажир пострадали в ДТП с микроавтобусом в подмосковных Мытищах, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.
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