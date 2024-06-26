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"Это вам за Сонечку" Наши разнесли вражин за смерть 9-летней малышки

"Это вам за Сонечку" Наши разнесли вражин за смерть 9-летней малышки

Автор:  АМАРАНТ "Тела везут в Румынию" Сравняли с землей целый завод с Атакмсами и обслугой. Это вам за нее Севастополь.

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Комментарии
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Михаил Мартынович
Детей очень жалко, но Соня же дочь зам мера Магадана. Классовое разделение. Охренеть!
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6 час.
Nikolay Zakharov
Ну, разбили бывший завод,где прятали ракеты и что дальше,амеры вновь завезут и до поры будут прятать,благо ещё много мест укре принадлежит. Где этот центр принятия решений во главе с амерским генералом,где слова  ещё Шойгу,что будем отвечать именно так,почему до этих центров в наш век, где все известно, почему нет ударов по этим центрам, давно пора.
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4 час.
Валентина Кожевникова
А если бы Сонечки не было, не стреляли по целям, указанным партизанами? Если НАТОвское оружие, НАТОвское наведение и НАТОвские военные нажали на кнопки – по сути России объявлена война. Гитлер ведь тоже сначала обстрелял города, тогда это была авиация, затем живая сила фашистов пошла… Почему не стреляем туда, где изготавливается и хранится НАТОвское оружие на их территории?
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4 час.

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