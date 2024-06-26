"Это вам за Сонечку" Наши разнесли вражин за смерть 9-летней малышки

Михаил Мартынович Детей очень жалко, но Соня же дочь зам мера Магадана. Классовое разделение. Охренеть!

Nikolay Zakharov Ну, разбили бывший завод,где прятали ракеты и что дальше,амеры вновь завезут и до поры будут прятать,благо ещё много мест укре принадлежит. Где этот центр принятия решений во главе с амерским генералом,где слова ещё Шойгу,что будем отвечать именно так,почему до этих центров в наш век, где все известно, почему нет ударов по этим центрам, давно пора.