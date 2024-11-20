Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Спокойствие, только спокойствие" (с)

"Спокойствие, только спокойствие" (с)

  /напевает/ Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах. О чем это я? Ах да. Скажите мне, как называется навязчивое стремление к смерти? А желание утащить с собой в могилу как можно больше людей (этак несколько миллионов минимум)? Нет, я не про маньяков из фильмов, в тайне создающих биооружие в подвале с помощью набора «Юный химик» и микроволновки.

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