В Киеве, Днепропетровске, Кременчуге, Харькове вводятся экстренные отключения электроэнергии В целом ряде регионов Украины вводятся экстренные отключения электроэнергии.
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В Киеве, Днепропетровске, Кременчуге, Харькове вводятся экстренные отключения электроэнергии В целом ряде регионов Украины вводятся экстренные отключения электроэнергии.
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