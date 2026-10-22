Украина может получить разрешение на закупку оружия, боеприпасов и оборудования через свое централизованное агентство снабжения НАТО, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на представителя руководства этого агентства Жаклин Борсбом.
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