Экс-заместителя руководителя УДП РФ судят по делу о злоупотреблении должностными полномочиями

Как стало известно “Ъ”, в Тверском суде Москвы 9 января начался процесс по делу бывшего заместителя руководителя управления делами президента (УДП) РФ Ивана Малюшина, которому в этот день исполнилось 75 лет.
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