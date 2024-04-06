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Мексика намерена обратиться в суд ООН после штурма посольства полицией Эквадора

Мексика намерена обратиться в суд ООН после штурма посольства полицией Эквадора

Власти Мексики намерены обратиться в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) после того, как эквадорская полиция силой проникла в мексиканское посольство в Кито и арестовала бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который пребывал в статусе беженца и просил убежища из-за политического преследования.

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