Путин поручил проработать вопрос о включении вторичного жилья в семейную ипотеку

Президент России Владимир Путин поручил членам кабинета министров подать предложения о включении в программу семейной ипотеки вторичного жилья в населенных пунктах с небольшим объемом жилищного строительства.
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