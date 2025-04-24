От Красной Армии до Кабула: Параллели двух десантных генералов

Два значимых военных эпизода в истории СССР: переговоры генерала Маргелова с эсэсовскими дивизиями в 1945 году, завершившиеся успешной сдачей немцев, и операция генерала Рябченко в Афганистане в 1979 году, которая привела к нейтрализации ключевого противника и контролю над Кабулом.
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