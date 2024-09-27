Россиянам рассказали про основные риски при покупке квартиры на вторичном рынке жилья

Существуют юридические «камни», отметил эксперт В России растет интерес к рынку вторичного жилья, но к таким покупкам нужно относиться внимательно, рассказал радио Sputnik президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.
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