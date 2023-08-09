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Брендон Саттер пройдет просмотр в «Эдмонтоне». Форвард пропустил 2 сезона из-за хронических симптомов ковида

34-летний центральный нападающий приедет в тренировочный лагерь «Ойлерс» в сентябре.  Игрок пропустил 2 последних сезона из-за хронических симптомов коронавируса.

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