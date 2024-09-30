Создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 заявили, что ощущение возврата к “эпохе Xbox 360” бы...

Создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 заявили, что ощущение возврата к “эпохе Xbox 360” было намеренным выборомДля многих недавно вышедшая Warhammer 40,000: Space Marine 2 – это идеальное напоминание о тех отличных шутерах, которые мы так часто встречали в эпоху Xbox 360: отличная кампания, специальные режимы кооператива и PvP, и никаких… источник.