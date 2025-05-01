Ивановская балерина Маргарита Заболошина рассказала о своем творчестве

Балет – невероятно нежный и завораживающий эмоциями и пластичностью вид сценического искусства. В международный день танца корреспондент СИ «Ивановские новости» пообщалась с удивительной артисткой, чья жизнь наполнена грацией, трудом и вдохновением.
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