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Царьград

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Мартин Дэвис сбросил 95 кг, отказавшись от алкоголя и фастфуда

Мартин Дэвис сбросил 95 кг, отказавшись от алкоголя и фастфуда

Мартин Дэвис из Великобритании похудел на 95 кг, отказавшись от алкоголя и фастфуда. В 2020 году его госпитализировали с сердечными проблемами.

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