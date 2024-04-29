Аналитики Spotonchain: "Вот как цена биткоина будет колебаться с мая по июль"

Эксперты аналитической платформы Spotonchain, специализирующейся на отслеживании транзакций в сети блокчейнов, представили прогноз изменения цены биткоина на краткосрочную и среднесрочную перспективу с использованием сервиса Vertex AI от Google Cloud.
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