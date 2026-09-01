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Busan Film Festival unveils lineup, Michelle Yeoh as special guest

Busan Film Festival unveils lineup, Michelle Yeoh as special guest

The 31st annual Busan International Film Festival will feature 14 titles in competition and guests including Michelle Yeoh and Maggie Gyllenhaal.

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