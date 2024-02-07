Сколько на самом деле необходимо пить воды в день: отвечает врач Лагутенкова

Потребление большого количества жидкости рекомендуется: — при занятиях спортом либо интенсивных физических нагрузках; — при повышенной температуре тела вследствие болезни; — при посещении бани, когда с потом теряется большой объем жидкости; — при злоупотреблении табачными изделиями (никотин провоцирует обезвоживание); — при приеме отдельных лекарственных препаратов, которые требуют запивания большим количеством чистой воды; — при ежедневном потреблении кофеин содержащих напитков (чая, кофе); — при совершении авиаперелетов, поскольку воздух в самолете может быть очень сухим и неблагоприятным для правильного функционирования легких.