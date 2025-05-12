БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • Алексей Павлов
    На зону! Только не "ментовскую", пусть заходят задом наперёд и штаны снимают.По делу о хищения...
  • Karmadon
    Так что случилось-то?По делу о хищения...
  • Валентин Симоньянц
    Этих таксистов с полицаями в штурмовики и чтобы ребята знали, за что эти мрази к ним попали и могли их воспитать по-с...По делу о хищения...

Итак, «Луня» они «приняли во внимание». Что дальше?

Итак, «Луня» они «приняли во внимание». Что дальше?

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