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Депутат Шхагошев не исключил террористический хаос в Европе из-за сожжения Корана

Депутат Шхагошев не исключил террористический хаос в Европе из-за сожжения Корана

Депутат Государственной думы Адальби Шхагошев утверждает, что требуются официальные заявления мировых парламентов по примеру российского парламента об осуждении сожжения Корана, чтобы Швеция, а Европа не столкнулась с террористическим хаосом.

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