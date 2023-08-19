Депутат Шхагошев не исключил террористический хаос в Европе из-за сожжения Корана

Депутат Государственной думы Адальби Шхагошев утверждает, что требуются официальные заявления мировых парламентов по примеру российского парламента об осуждении сожжения Корана, чтобы Швеция, а Европа не столкнулась с террористическим хаосом.
Депутат Государственной думы Адальби Шхагошев утверждает, что требуются официальные заявления мировых парламентов по примеру российского парламента об осуждении сожжения Корана, чтобы Швеция, а Европа не столкнулась с террористическим хаосом.
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