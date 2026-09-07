В Щербинке загорелся автобус с детьми

В Щербинке произошло возгорание рейсового автобуса. Об этом сообщил Telegram-канал «Моя Москва».Инцидент случился на трассе между СНТ «Десна» и поселком Ерино.
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