Канун нового 2000-го года. В роскошном швейцарском "Палас отеле", расположенном на лыжном курорте Гштаде в Альпах, группа очень богатых людей собирается встретить наступающий Новый год.
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Канун нового 2000-го года. В роскошном швейцарском "Палас отеле", расположенном на лыжном курорте Гштаде в Альпах, группа очень богатых людей собирается встретить наступающий Новый год.