Живой силе противника было нанесено поражение Группировка войск «Запад» за прошедшие сутки установила контроль над 33 опорными пунктами, которые ранее занимали военнослужащие украинской армии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы группировки Иван Бигма.
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