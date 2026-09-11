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ИА Регнум

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Медвежий угол информвойны: косолапые стали оружием ботоферм

Медвежий угол информвойны: косолапые стали оружием ботоферм

ДЕНИС ДАВЫДОВ - специально для ИА Регнум. Лента новостей в последнее время напоминает сводки с фронта, где главным противником человека стал бурый медведь.

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