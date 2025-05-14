В «Росатоме» рассказали о строительстве АЭС в Киргизии

Россия готова приступить к строительству атомной станции малой мощности в Киргизии. При этом республика вначале должна определиться с конкретными параметрами проекта, заявил «Известиям» глава «Росатома» Алексей Лихачев.
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