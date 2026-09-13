Алиса Вайдель призвала вернуть украинских беженцев и компенсировать убытки

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель призвала вернуть украинских беженцев на родину и прекратить помощь Киеву.
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