На Украине от нового штамма COVID-19 FLiRT умер первый пациент

На Украине от нового штамма COVID-19 FLiRT скончался первый пациент. Директор областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства охраны здоровья страны Руслан Савчук сообщил о том, что в Ивано-Франковской области скончалась 80-летняя женщина, у которой ранее было диагностировано заболевание, передает украинский телеканал «Общественное».