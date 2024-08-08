На Украине от нового штамма COVID-19 FLiRT умер первый пациент

На Украине от нового штамма COVID-19 FLiRT скончался первый пациент. Директор областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства охраны здоровья страны Руслан Савчук сообщил о том, что в Ивано-Франковской области скончалась 80-летняя женщина, у которой ранее было диагностировано заболевание, передает украинский телеканал «Общественное».
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