«Большие клещи закрываются»: ВС РФ прорываются у «врат» в Днепропетровщину, Подоляка — после этого начнётся самое интересное: Новости СВО, 15.03.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 15 марта 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 15.
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