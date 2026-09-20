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Более сотни беспилотников атаковали Ростов-на-Дону

Более сотни беспилотников атаковали Ростов-на-Дону

Около 120 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область.

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