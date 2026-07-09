Правовые аспекты использования металлоискателей: когда необходима консультация нотариуса в Кирове

Использование металлоискателей в России становится все более популярным увлечением, однако немногие задумываются о юридических нюансах этого хобби, особенно когда речь заходит о защите находок и соблюдении правоустанавливающих процедур.
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