Врач Маршинцева: головная боль может быть признаком микроинсульта

Кардиолог Юлия Маршинцева рассказала телеканалу «Москва 24», что головная боль, головокружение и кратковременная потеря сознания могут свидетельствовать о микроинсульте, также известном как транзиторная ишемическая атака.
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