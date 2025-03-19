Врач Маршинцева: головная боль может быть признаком микроинсульта

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Кардиолог Юлия Маршинцева рассказала телеканалу «Москва 24», что головная боль, головокружение и кратковременная потеря сознания могут свидетельствовать о микроинсульте, также известном как транзиторная ишемическая атака.