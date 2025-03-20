Выездное заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников СВО прошло в Дзержинске

19 марта заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел в Дзержинске выездное заседание региональной межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.
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