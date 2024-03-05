Посол ЕС в Молдове – о голосовании по почте: "Пока неясно, как это будет реализовано"

"У нас не просили совета, и мы не давали советов по этому поводу", – так посол Европейского союза (ЕС) в Республике Молдова Янис Мажейкс прокомментировал законопроект, направленный на внедрение голосования по почте.
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