Бесплатное питание детей-льготников в школах вернули

Субсидирование льготного питания детей в школах продолжат Министерство социальной защиты Карелии сообщает о продолжении субсидирования в 2025 году органов местного самоуправления на организацию питания детей льготных категорий.
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