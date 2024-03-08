Тарасова отреагировала на исключение Валиевой из сборной России

Российская фигуристка Камила Валиева была исключена из списка кандидатов в сборную России. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила каналу «360», что исключение означает дисквалификацию, но добавила, что Камила вернется в спорт после этого и продолжит свою работу: Для карьеры уже ничего не значит Олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Ирина Роднина также заявила, что Камила Валиева сможет продолжить свою карьеру после двухлетнего перерыва.