В Котовске фургон врезался в выезжающий со стоянки автомобиль

В Котовске неаккуратный манёвр водителя привёл к ДТП. Как следует из видео, опубликованном в Telegram-канале «Полоса безопасности», водитель автомобиля Nissan пытался выехать со стоянки, двигаясь задним ходом, но неудачно: иномарку зацепил проезжавший фургон.