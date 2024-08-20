В Котовске фургон врезался в выезжающий со стоянки автомобиль

В Котовске неаккуратный манёвр водителя привёл к ДТП. Как следует из видео, опубликованном в Telegram-канале «Полоса безопасности», водитель автомобиля Nissan пытался выехать со стоянки, двигаясь задним ходом, но неудачно: иномарку зацепил проезжавший фургон.
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