Врач Малиновская рассказала, как справиться со стрессом перед экзаменами

В период проведения экзамена многие молодые люди испытывают стресс и волнение. Ольга Малиновская, руководитель медицинского отдела сети лабораторий KDL, подчеркнула важность здорового образа жизни для успешной подготовки к экзамену.
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