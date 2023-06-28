Какой церковный праздник, согласно традиции, отмечают православные люди 29 июня 2023 года Юлия СкворцоваСегодня, 29 июня 2023 года, прихожанами Русской Православной Церкви отмечается торжество посвящённое памяти трех святых, носящих имя Тихон.