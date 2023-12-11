Толстой заявил о готовности Госдумы присвоить блогерам код в ОКВЭД

В Госдуме готовы проработать вопрос о создании в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) отдельного кода для блогеров, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой 11 декабря, передает ТАСС.
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