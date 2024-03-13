Житель Каневского района изготовил фальшивое постановление властей и стал хозяином земли в 1500 квадратных метров

Житель Каневского района изготовил фальшивое постановление властей и стал хозяином земли в 1500 квадратных метровЖитель Каневского района Кубани решил в какой-то момент больше не добиваться законными методами земельного участка в 1500 кв.
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