«Всё, нос у нас отвалился». Кто ответит за катастрофу в Керченском проливе?

«Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать».Книга Екклесиаста (1:15). Внимание, осторожно, очень опасно: перевозка нефтепродуктов Перевозка нефтепродуктов — область, связанная с огромными экологическими рисками, относящихся к классу опасных грузов.