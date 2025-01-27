Хинштейн отчитал курского министра за озвученный ущерб от действий ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание исполняющему обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья области Алексею Карнаушко за озвученный ущерб от действий ВСУ.
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